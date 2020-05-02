شكرا لقرائتكم خبر عن إصابة 5 أشخاص جراء سقوط رافعة بأحد الموانئ شمالي ألمانيا والان نبدء بالتفاصيل
قالت الشرطة الألمانية إن خمسة أشخاص أصيبوا بجروح طفيفة اليوم السبت إثر سقوط رافعة بأحد الموانئ في مدينة روستوك الواقعة شمالي ألمانيا.
وقد سقط جزء من الرافعة على سفينة أسفلها وكان على متنها 120 شخصا في ذلك الوقت.
ووقع الحادث في ميناء روستوك البحري أثناء إجراء اختبار على الرافعة التي تم ربطها بالسفينة.
وقال متحدث باسم الشرطة إن فرق خدمات الإنقاد قامت بتقديم العلاج للمصابين.
ويطل ميناء روستوك الألماني على ساحل بحر البلطيق.
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