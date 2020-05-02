شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الإسكان البريطاني: سندعم صناعة النقل الجوي «بأي طريقة كانت» والان نبدء بالتفاصيل

قال وزير الإسكان البريطاني روبرت جنريك في مؤتمر صحفي اليوم السبت إن بريطانيا ستدعم صناعة النقل الجوي الاستراتيجية "بأي طريقة في استطاعتها".

يأتي ذلك في الوقت الذي يعاني فيه قطاع الطيران من جائحة فيروس كورونا التي تسببت في توقف أسطول الطائرات على الأرض وفي وقت تطلب فيه شركات الطيران في مختلف أنحاء العالم دعما حكوميا.

وقال جنريك "صناعة النقل الجوي مهمة لأبعد حد سواء باعتبارها صناعة استراتيجية لنا كدولة أو لأن عددا كبيرا من الناس يعملون فيها". وأضاف "إنها صناعة نريد أن ندعمها بأي طريقة في متناولنا".