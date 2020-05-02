شكرا لقرائتكم خبر عن وسط جائحة كورونا.. سجناء في البرازيل يحتجزون حراسًا فما السبب؟ والان نبدء بالتفاصيل

قالت إدارة سجن في مدينة ماناوس البرازيلية المتضررة بشدة من فيروس كورونا لرويترز، اليوم السبت، إن نزلاء في السجن احتجزوا سبعة من حراسه رهائن الأمر الذي يبرز العنف الذي شهدته سجون المنطقة في السنوات الأخيرة.

ولم يعرف على الفور سبب تمرد السجناء لكن قنوات تلفزيونية محلية نقلت عن مقطع فيديو قالت إن سجينا قام بالتصوير وهو يشكو من الحرارة الشديدة وانقطاع الكهرباء.

وقالت إدارة السجن إن السجناء كانوا يطالبون بحضور صحفيين وحقوقيين مضيفة أنها لا تعلم ما إذا كان قتلى قد سقطوا.

يأتي التمرد في الوقت الذي يجتاح فيه الوباء مدينة ماناوس حيث تدفن السلطات المتوفين بالمرض في مقابر جماعية وتحذر السكان من حدوث أزمة قريبا في النعوش.