الجيش الليبي يطارد المرتزقة السوريين في طرابلس

نشرت شعبة الإعلام الحربي بالقوات المسلحة العربية الليبية، فيديو يصور مطاردة الجيش للمرتزقة السوريين في العاصمة طرابلس.

وكشف فيديو نشرته الشعبة، على صفحتها الرسمية بموقع فيسيوك، عن تمركز مرتزقة سوريين المدعومين من تركيا ضمن مليشيات فايز السراج، داخل أحد المنازل بأحد أحياء مدينة طرابلس، ويستهدفون إحدى المركبات التابعة للجيش الليبي.

وردت القوات المسلحة الليبية على هذا الهجوم بقذيفة استهدفت المنزل، ما أسفر عن مقتل عدد منهم وإصابة آخرين.

وفي وقت سابق، كشف اللواء أحمد المسماري المتحدث باسم الجيش الليبي، أن مليشيات السراج استقدموا مجموعات كبيرة من المرتزقة السوريين ومن جنسيات أخرى تجاوز عددها أكثر من 17 ألف مرتزق انتقلوا من سوريا إلى ليبيا عبر تركيا.