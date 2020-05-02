كورونا يثير تمردا بأحد سجون البرازيل.. واحتجاز 7 حراس

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - تمرد نزلاء في سجن بمدينة ماناوس البرازيلية المتضررة بشدة من فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19)، السبت، واحتجزوا 7 حراس كرهائن، لسوء أحوالهم وخشية تفشي الوباء.



وقالت قنوات تلفزيونية محلية نقلت، إن سجينا قام بتصويره شكوى من الحرارة الشديدة وانقطاع الكهرباء.

وأوضحت إدارة السجن أن النزلاء كانوا يطالبون بحضور صحفيين وحقوقيين، مضيفة أنها لا تعلم ما إذا كان قتلى قد سقطوا.

يأتي التمرد في الوقت الذي يجتاح فيه وباء فيروس كورونا ماناوس البرازيلية، حيث تدفن السلطات المتوفين بالمرض في مقابر جماعية وتحذر السكان من حدوث أزمة قريبا في النعوش.

وسادت في جميع بلدان أمريكا اللاتينية خلال الأسابيع الماضية عمليات إفراج عن السجناء على خلفية جائحة كورونا.