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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر وفيات كورونا في العالم تتخطى حاجز 240 ألفاً والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 2 مايو 2020
متابعات_ الخليج 365
أودى وباء كوفيد-19 بأكثر من 240 ألف شخص في العالم، أكثر من 85 في المئة منهم في اوروبا والولايات المتحدة منذ ظهوره في الصين في ديسمبر، وذلك وفق حصيلة لفرانس برس تستند الى مصادر رسمية السبت الساعة 15,30 ت غ.
وسجلت 240 ألفا و231 وفاة في العالم من ثلاثة ملايين و371 ألفا و435 إصابة، بينها 141 ألفا و475 وفاة في أوروبا (مليون و516 ألفا و635 اصابة)، القارة الاكثر تضرراً.
وتعد الولايات المتحدة هي البلد الذي سجل أكبر عدد من الوفيات (65 ألفا و173) تليها ايطاليا (28 ألفا و236) وبريطانيا (28 ألفا و131) واسبانيا (25 ألفا ومئة) وفرنسا (24 ألفا و594).
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