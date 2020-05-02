وفيات كورونا في إيطاليا تعود للارتفاع

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 2 مايو 2020

متابعات_ الخليج 365

قفزت الوفيات الناجمة عن وباء كوفيد-19 في إيطاليا بواقع 474 حالة اليوم السبت، مقابل 269 أمس، حسب وكالة الحماية المدنية، في أعلى زيادة يومية منذ يوم 21 أبريل الماضي.



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وتأتي هذه الزيادة الحادة في عدد الوفيات بعد انخفاض تدريجي استمر لفترة طويلة، وترجع في الأغلب إلى لومبارديا، المنطقة الأكثر تضرراً في البلاد، حيث جرى تسجيل 329 حالة وفاة في الساعات الأربع والعشرين الماضية، مقارنة بعدد 88 فقط في اليوم السابق.

واستقر إلى حد كبير العدد اليومي للإصابات الجديدة لليوم الثالث على التوالي عند 1900 حالة مقابل 1965 أمس الجمعة.

وقالت الوكالة إن العدد الإجمالي للوفيات منذ ظهور المرض في 21 فبراير الماضي، وصل إلى 28710، وهو ثاني أعلى عدد في العالم بعد الولايات المتحدة.