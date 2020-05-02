شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر العراق يعلن تسجيل 66 إصابة جديدة بكورونا والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 2 مايو 2020

متابعات_ الخليج 365

أعلنت وزارة الصحة العراقية، اليوم السبت، تسجيل 66 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) في 8 محافظات، ليصل إجمالي الإصابات في عموم البلاد إلى 2219 حالة.



Advertisements

وقالت الوزارة في بيان نشرته على صفحتها بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك": "تم فحص 2854 نموذجاً في كافة المختبرات المختصة في العراق لهذا اليوم، وبذلك يكون المجموع الكلي للنماذج المفحوصة منذ بداية تسجيل المرض في العراق 98253".

وأضافت الوزارة: "تم تسجيل حالة وفاة واحدة، ليبلغ العدد الإجمالي للوفيات 95 حالة".

وأكدت الوزارة أنه تم تسجيل 59 حالة شفاء، ليصل مجموع حالات الشفاء 1473 حالة.