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العراق يعلن تسجيل 66 إصابة جديدة بكورونا

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 2 مايو 2020

العراق يعلن تسجيل 66 إصابة جديدة بكورونا

متابعات_ الخليج 365

أعلنت وزارة الصحة العراقية، اليوم السبت، تسجيل 66 إصابة جديدة بفيروس المستجد (كوفيد-19) في 8 محافظات، ليصل إجمالي الإصابات في عموم البلاد إلى 2219 حالة.

 

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وقالت الوزارة في بيان نشرته على صفحتها بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك": "تم فحص 2854 نموذجاً في كافة المختبرات المختصة في العراق لهذا اليوم، وبذلك يكون المجموع الكلي للنماذج المفحوصة منذ بداية تسجيل المرض في العراق 98253".

 

وأضافت الوزارة: "تم تسجيل حالة وفاة واحدة، ليبلغ العدد الإجمالي للوفيات 95 حالة".

 

وأكدت الوزارة أنه تم تسجيل 59 حالة شفاء، ليصل مجموع حالات الشفاء 1473 حالة.

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