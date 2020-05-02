شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر تركيا تسجل 78 وفاة جديدة بفيروس كورونا والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - أعلنت تركيا، السبت، تسجيل 78 وفاة جديدة بفيروس كورونا الجديد (كوفيد 19)، ليرتفع الإجمالي لديها إلى 3336 حالة.



وذكرت وزارة الصحة التركية أنه تم تسجيل 1983 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال 24 ساعة، ليرتفع الإجمالي لديها إلى 124375 حالة.

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