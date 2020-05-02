شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر ارتفاع عدد وفيات فيروس كورونا في النمسا إلى 596 حالة والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 2 مايو 2020

متابعات_ الخليج 365

اعلنت النمسا ،اليوم السبت، ارتفاع عدد الوفيات الناجمة عن الاصابة بفيروس كورونا المستجد إلى 596 حالة بعد تسجيل سبع وفيات جديدة.

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وقالت وزارة الصحة النمساوية في بيان على موقعها الالكتروني "تم تسجيل 21 اصابة جديدة بالفيروس مما يرفع عدد الاصابات الى 15479 فيما تعافى 13180 شخصا حتى الان".

واضافت " تم اجراء 269916 اختبارا للكشف عن الفيروس في مختلف المناطق النمساوية".