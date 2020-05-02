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إصابات كورونا في سلطنة عمان إلى 2483 حالة

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 2 مايو 2020

إصابات كورونا في سلطنة عمان إلى 2483 حالة

متابعات_ الخليج 365

أعلنت وزارة الصحة في سلطنة عمان اليوم السبت تسجيل  36  إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، ليرتفع إجمالي الإصابات في السلطنة إلى   2483 حالة.

 

وقالت الوزارة في بيان صحفي على موقعها الالكتروني اليوم إن الاصابات تشمل  22 حالة لعمانيين، و14 حالة لغير عمانيين.

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وأشار البيان إلى أن 750 مصابا قد تماثلوا للشفاء،  لافتا إلى تسجيل 11 حالة وفاة.

 

ودعت الوزارة الجميع إلى الالتزام التام بإجراءات العزل الصحي، وعدم الخروج من المنازل إلا للضرورة .

 

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