الكرملين: بوتين يضع إكليلا من الزهور على ضريح الجندي المجهول يوم 9 مايو

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 2 مايو 2020

الخليج 365- متابعات

أعلن المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين سيضع إكليلاً من الزهور على ضريح الجندي المجهول في يوم عيد النصر 9 مايو/أيار.

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وقال بيسكوف في مقابلة مع برنامج "موسكو، الكرملين، بوتين"، اليوم السبت: "نتوقع في يوم 9 مايو سيضع الرئيس بوتين الزهورعلى ضريح الجندي المجهول ومن ثم سيتوجه إلى الشعب بكلمة".

وفي مساء يوم 16 نيسان / أبريل، أعلن الرئيس الروسي عن إلغاء العرض العسكري يوم 9 مايو في موسكو بمناسبة حلول الذكرى الـ75 للنصر على ألمانيا النازية في الحرب الوطنية العظمى (1941-1945) وتأجيله إلى موعد آخر بسبب تفشي وباء فيروس كورونا المستجد.

ومن جانبه أشار بيسكوف إلى إن قرار تأجيل الاستعراض العسكري بمناسبة عيد النصر في الحرب الوطنية العظمى، لم يكن قرارا سهلا بالنسبة للرئيس فلاديمير بوتين، مشددا على أن الاهتمام الأولوي للرئيس بوتين يبقى هو صحة المواطنين.

جدير بالذكر أن روسيا تحتفل يوم 9 مايو من كل عام، بعيد النصر على ألمانيا النازية في الحرب الوطنية العظمى، وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قد وجه دعوات لقادة العديد من الدول للمشاركة في احتفالات الذكرى الـ75 للنصر في الحرب الوطنية العظمى. وبهذه المناسبة تجري عادة، في العديد من المدن الروسية، عروض عسكرية، أهمها العرض العسكري في الساحة الحمراء في العاصمة موسكو.