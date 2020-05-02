- 1/3
- 2/3
- 3/3
شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر فتح يوجه بتفعيل لجان الطوارئ في المحافظات تحسباً للمنخفض المداري والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 2 مايو 2020
متابعات_ الخليج 365
دعا وزير الإدارة المحلية رئيس اللجنة العليا للإغاثة، عبدالرقيب فتح، السلطات المحلية في المحافظات الوسطى والغربية الى تفعيل دور لجان الطوارئ والإنقاذ والتأهب وأخذ الاحتياطات اللازمة، تحسباً لأي طوارئ ناتجة عن المنخفض المداري الذي من المتوقع أن تشهده هذه المحافظات خلال الأيام القادمة وما قد يصاحبها من فيضانات وسيول.
وأهاب فتح في بيان وفقا وكالة الانباء اليمنية (سبأ) بالمنظمات المحلية والدولية العاملة في هذه المحافظات الاستعداد التام لمساندة جهود السلطات المحلية وتجهيز كميات كافية من المساعدات الغذائية والايوائية والصحية وتقديمها للمتضررين.
وشدد على اخذ الاحتياطات اللازمة والممكنة في تلافي أي أضرار وتجنب أي قصور، في تنفيذ المهام الموكلة لعمل السلطات المحلية ولجان الطوارئ.
وشدد على ضرورة التنسيق المستمر بين كافة مكاتب السلطات المحلية المختصة ورفع تقارير عاجلة إلى الحكومة أولا بأول، لعمل الحلول اللازمة، مؤكداً حرص الحكومة على سلامة المواطنين وتلافي أي أضرار ناتجه عن امتداد تأثيرات المنخفض المداري.
كانت هذه تفاصيل خبر فتح يوجه بتفعيل لجان الطوارئ في المحافظات تحسباً للمنخفض المداري لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.