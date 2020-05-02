فتح يوجه بتفعيل لجان الطوارئ في المحافظات تحسباً للمنخفض المداري

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 2 مايو 2020

متابعات_ الخليج 365

دعا وزير الإدارة المحلية رئيس اللجنة العليا للإغاثة، عبدالرقيب فتح، السلطات المحلية في المحافظات الوسطى والغربية الى تفعيل دور لجان الطوارئ والإنقاذ والتأهب وأخذ الاحتياطات اللازمة، تحسباً لأي طوارئ ناتجة عن المنخفض المداري الذي من المتوقع أن تشهده هذه المحافظات خلال الأيام القادمة وما قد يصاحبها من فيضانات وسيول.



Advertisements

وأهاب فتح في بيان وفقا وكالة الانباء اليمنية (سبأ) بالمنظمات المحلية والدولية العاملة في هذه المحافظات الاستعداد التام لمساندة جهود السلطات المحلية وتجهيز كميات كافية من المساعدات الغذائية والايوائية والصحية وتقديمها للمتضررين.

وشدد على اخذ الاحتياطات اللازمة والممكنة في تلافي أي أضرار وتجنب أي قصور، في تنفيذ المهام الموكلة لعمل السلطات المحلية ولجان الطوارئ.

وشدد على ضرورة التنسيق المستمر بين كافة مكاتب السلطات المحلية المختصة ورفع تقارير عاجلة إلى الحكومة أولا بأول، لعمل الحلول اللازمة، مؤكداً حرص الحكومة على سلامة المواطنين وتلافي أي أضرار ناتجه عن امتداد تأثيرات المنخفض المداري.