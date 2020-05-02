السعودية تسجل 1362 إصابة جديدة بفيروس كورونا

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 2 مايو 2020

متابعات_ الخليج 365

أكد المتحدث باسم وزارة الصحة السعودية اليوم السبت تسجيل 1362 حالة مؤكدة جديدة مصابة بفيروس كورونا المستجد، توزعت في مختلف المدن والمناطق.



وأضاف أن 9% من الحالات المصابة بفيروس كورونا المستجد اليوم تعود لسعوديين، و 91% لغير سعوديين، و 11% من الحالات للإناث، و89% لذكور.

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وأوضح أن إجمالي الحالات المصابة بفيروس كورونا 25459 حالة، بينها 21518 حالة نشطة تتلقى الرعاية الطبية الملائمة ونحمد الله أن معظمها حالات مستقرة ومطمئنة، بينما منها 139 حالة حرجة تتلقى الرعاية الصحية المكثفة.

وأشار إلى أنه تم تسجيل 210 حالات تعاف جديدة ليصل مجموع حالات الشفاء في المملكة إلى 3765 حالة، وفقا لوكالة الأنباء السعودية واس.

كما تم تسجيل 7 وفيات جديدة ليصل مجموع الوفيات في المملكة إلى 176 شخصًا رحمهم الله جميعًا.