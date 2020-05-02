شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر بريطانيا تسجل 370 حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - قالت هيئة الصحة الوطنية اليوم السبت إن حصيلة الوفيات جراء الإصابة بمرض كوفيد-19 في مستشفيات إنجلترا زادت 370 وفاة لتصل إلى 20853 شخصا.



وتابعت الهيئة أن 25 من الوفيات الجديدة لم يكونوا يعانون من أي أمراض أخرى.

وتنشر حصيلة الوفيات في سائر أنحاء المملكة المتحدة في وقت لاحق اليوم.

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