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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر الجيش الليبي يلقي القبض على مجموعة مرتزقة سوريين في طرابلس (فيديو) والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 2 مايو 2020
الخليج 365- متابعات
عرضت شعبة الإعلام الحربي التابعة للجيش الليبي مشاهد مصورة حصلت عليها بعد أسر مجموعة من المرتزقة السوريين في أحد محاور العاصمة طرابلس.
ووفق المشاهد التي عرضها المكتب الإعلامي للقيادة العامة للقوات المسلحة الليبية، على "يوتيوب"، ظهرت مجموعة من المرتزقة السوريين في أحد المنازل بالعاصمة طرابلس.
وبينت المشاهد وجود مجموعة تضم نحو 10 مسلحين يتداولون الحديث فيما بينهم، ثم يحاولون الخروج من المبنى المتواجدين به، وبعد خروجهم بقليل، استهدفهم الجيش الليبي بقذيفة هاون.
وبعد عودتهم للمنزل الذي كانوا يتواجدون به، استهدفهم الجيش بقذيفة ثانية أصابت المنزل مباشرة، وظهر عدد منهم ملقى على الأرض دون حراك، كما شوهد بعض منهم مصابين وغير قادرين على الحراك.
ووفق مصادر عسكرية، فإن التسجيل عثر عليه بعد أن تمت مداهمة المكان واستسلام بقية العناصر، بما فيهم مصور الفيديو الذي وجد بهاتفه الشخصي.
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