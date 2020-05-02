بعد ظهوره لأول مرة.. «علامة» تزيد من التساؤلات حول الحالة الصحية لزعيم كوريا الشمالية

ظهر زعيم كوريا الشمالية كيم جونج أون لأول مرة علانية بعد نحو 3 أسابيع من الاختفاء والتكهنات بشأن حالته الصحية التي وصلت إلى حد وفاته.

في صور نشرتها وسائل إعلامية، فإن "كيم" ظهر أثناء افتتاحه مصنعاً للأسمدة في عيد العمال.

وبالرغم من الظهور العلني، ظلت التساؤلات مطروحة بشأن صحة الزعيم الكوري الشمالي، خاصة بعد التركيز على الصور التي تم التقاطها له خلال افتتاحه المصنع اليوم.

وذكرت صحيفة "ذا صن" البريطانية أنه تم رصد علامة في معصم زعيم كوريا الشمالية كيم جونج أون.

وأثارت تلك العلامة التكهنات حول خضوع "كيم" بالفعل لجراحة، حيث لم تكن العلامة موجودة في يد زعيم كوريا الشمالية في آخر ظهور قبل اختفائه يوم 11 ابريل.

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ونقلت الصحيفة عن أطباء ومحللون قولهم إن العلامة التي تبدو كأنها أثر ثقب "ابرة" في معصم كيم جونج أون تشير إلى أنه خضع بالفعل لجراحة في القلب.

وبدا الجرح الصغير في يد كيم واضحا على معصمه الايمن، بينما لم تكن العلامة موجودة في السابق، فيما يعتقد الاطباء ان الامر متعلق بجراحة في القلب او الاوعية الدموية.

وأثار غياب كيم جونج أون عن الجمهور ووسائل الإعلام منذ نحو 3 أسابيع جدلاً واسعاً، منذ أن حينما عقد اجتماعاً للمكتب السياسي للجنة المركزية لحزب العمال الكوري الحاكم بشأن السياسة الداخلية.

وكانت شبكة "سي إن إن" الإخبارية الأمريكية هي أول من أفادت بتدهور الحالة الصحية لزعيم كوريا الشمالية استنادا على مصادر استخباراتية لم تكشف عنها.