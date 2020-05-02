شب حريق هائل داخل معمل الجية الحراري، وقد اقتصرت أضراره على الماديات.
وأكد الدفاع المدني اللبناني لـ"النشرة" أنه وأثناء تفريغ حمولة فيول، إندلع حريق ضمن نطاق الجية، وعمل عناصر الدفاع المدني على إخماده دون وقوع أي إصابة بالأرواح.
وأشارت المعلومات الأولية أن تسرب مادة الفيول في المجموعة الخامسة أدى إلى نشوب هذا الحريق، الذي حصل أكثر من مرة سابقاً. وأدى هذا الحريق إلى تعطل المجموعة وباتت خارج الخدمة، وهي تغذي مناطق عدة في لبنان.
كانت هذه تفاصيل خبر الدفاع المدني للنشرة: أخمدنا حريقا داخل معمل الجية الحراري دون إصابات لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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