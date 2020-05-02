الدفاع المدني للنشرة: أخمدنا حريقا داخل معمل الجية الحراري دون إصابات

شب حريق هائل داخل معمل الجية الحراري، وقد اقتصرت أضراره على الماديات.

وأكد الدفاع المدني ال​لبنان​ي لـ"النشرة" أنه وأثناء تفريغ حمولة فيول، إندلع حريق ضمن نطاق الجية، وعمل عناصر الدفاع المدني على إخماده دون وقوع أي إصابة بالأرواح.

وأشارت المعلومات الأولية أن تسرب مادة ​الفيول​ في المجموعة الخامسة أدى إلى نشوب هذا الحريق، الذي حصل أكثر من مرة سابقاً. وأدى هذا الحريق إلى تعطل المجموعة وباتت خارج الخدمة، وهي تغذي مناطق عدة في لبنان.