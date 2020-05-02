وحدة إدارة كوارث قضاء صور: الاشتباه بحالتين بالكورونا واثنتان قيد المتابعة

أعلنت وحدة إدارة الكوارث في ​اتحاد بلديات قضاء صور​، عن "تسجيل حالتين مشتبه بإصابتهما ب​فيروس كورونا​ كما لم تصدر بعد نتائج فحوصات أجريت أمس لحالتين قيد المتابعة"، مشيرة الى ان ""عدد المصابين في ​القضاء​ ما زال 9، وتماثل أربعة منهم الى الشفاء بشكل تام".

ولفتت الى انها "بالتعاون مع طبابة القضاء و​الصليب الاحمر اللبناني​ قامت اليوم بزيارة الى العديد من أهلنا المحجورين في ​علما الشعب​، شيحين، مجدل زون، القليلة، الحنية، ديرقانون ​رأس العين​، الرمادية وجبال البطم، بمواكبة عناصر من أمن الدولة- مكتب صور حيث اطلعت على أوضاعهم الصحية والإجتماعية وتزويدهم بالإرشادات وضرورة الإلتزام ب​الحجر المنزلي​ لأن أي مخالفة لتعليمات الحجر سوف تعرض المخالف الى المسألة القانونية الجزائية".