أعلنت وحدة إدارة الكوارث في اتحاد بلديات قضاء صور، عن "تسجيل حالتين مشتبه بإصابتهما بفيروس كورونا كما لم تصدر بعد نتائج فحوصات أجريت أمس لحالتين قيد المتابعة"، مشيرة الى ان ""عدد المصابين في القضاء ما زال 9، وتماثل أربعة منهم الى الشفاء بشكل تام".
ولفتت الى انها "بالتعاون مع طبابة القضاء والصليب الاحمر اللبناني قامت اليوم بزيارة الى العديد من أهلنا المحجورين في علما الشعب، شيحين، مجدل زون، القليلة، الحنية، ديرقانون رأس العين، الرمادية وجبال البطم، بمواكبة عناصر من أمن الدولة- مكتب صور حيث اطلعت على أوضاعهم الصحية والإجتماعية وتزويدهم بالإرشادات وضرورة الإلتزام بالحجر المنزلي لأن أي مخالفة لتعليمات الحجر سوف تعرض المخالف الى المسألة القانونية الجزائية".
كانت هذه تفاصيل خبر وحدة إدارة كوارث قضاء صور: الاشتباه بحالتين بالكورونا واثنتان قيد المتابعة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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