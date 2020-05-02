كنعان: المطلوب حالياً ايجاد حلّ للنفايات وليس فرض أمر واقع على المتن كل 4 سنوات

أعتبر رئيس ​لجنة المال والموازنة​ النائب ​ابراهيم كنعان​، في حديث تلفزيوني، ان "منطق "الكل فين يقربوا على ​المتن الشمالي​" انتهى والمطلوب حالياً ايجاد حلّ للنفايات وليس فرض أمر واقع على المتن كل 4 سنوات"، مشيراً الى "ضرورة ايجاد حل لامركزي للنفايات"، مشدداً على "رفض وضع الناس و​البلديات​ في المتن أمام امر واقع القبول والرضوخ، فموضوع توسيع ​المطامر​ غير مقبول اصلاً او رمي ​النفايات​ في الشارع".

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