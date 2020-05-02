جنبلاط: آن لبعض العقول المتحجرة بالحزب الاشتراكي الخروج من منطق الشخصنة والأنانية

أعتبر رئيس "​الحزب التقدمي الاشتراكي​" النائب السابق ​وليد جنبلاط​، في تصريح عبر مواقع التواصل الاجتماعي، انه "آن الأوان لبعض العقول المتحجرة في ​الحزب الاشتراكي​ أن يخرجوا من منطق الشخصنة والأنانية، والحزب يجب أن يكون حالة تقبل الغير وتساعد الغير في أي عمل يصب للصالح العام"، موضحاً ان "​المجتمع المدني​ هو الذي انتصر في الاعتراض على ​سد بسري​ وأقنعني بالضرر الفادح، لم أطلب يافطات ترحيب باسمي في بسري".

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