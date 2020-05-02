أمن الدولة بالكورة تنفذ محاضر ضبط بحق مخالفي قرار التعبئة الصادر عن الحكومة

نفذ عناصر من جهاز ​أمن الدولة​ في مكتب الكورة حواجز ودوريات ​سيارة​ على مختلف أوتوسترادات والطرقات الواقعة في ​قضاء الكورة​، وذلك من اجل التدقيق في أرقام ​لوحات السيارات​ والمركبات المسموح لها بالسير اليوم، تطبيقا لقرار وزير الداخلية والتعبئة الصادر عن ​الحكومة​، ما انعكس حركة سير خجولة على الطرقات الا من بعض التجاوزات لبعض السائقين الذين سطر ​محاضر ضبط​ في حقهم.

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