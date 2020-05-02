مستشفى الهراوي: نتائج سلبية لـ 13 فحصاً للكورونا اليوم

أعلن مستشفى الرئيس الياس الهراوي الحكومي في زحلة، في بيان له، أن نتائج الفحوصات التي أجريت اليوم، وعددها 13 فحصا لفيروس كورونا ، جاءت كلها سلبية.
هذا وأعلن مستشفى بيروت الحكومي في التقرير اليومي للمستشفى عن آخر المستجدات حول فيروس كورونا انه "أجرى 155 فحصاً مخبرياً، وسجلت نتيجة واحدة ايجابية وباقي الفحوصات سلبية، ويبلغ مجموع الحالات التي ثبتت مخبريا إصابتها بالفيروس والموجودة حالياً في منطقة العزل الصحي في المستشفى 6 إصابات، وتم استقبال 11 حالة مشتبها بإصابتها نقلت من مستشفيات أخرى".
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