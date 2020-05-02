بلدية عزقي: الفحوصات للعائدين من قطر أظهرت إصابة رئيس البلدية السابق بالكورونا

أعلنت بلدية عزقي، إصابة رئيسها السابق خضر الشرقاوي، ب​فيروس كورونا​، بعدما أظهر الفحص المخبري الذي أجري له في ​مطار بيروت​ الحكومي مساء أول من أمس، مع ركاب الطائرة التي أقلت عائدين من قطر "حيث يتابع أعماله هناك"، مشيرة الى ان "النتيجة إيجابية، ونقل إلى ​مستشفى​ بيروت الجامعي لتلقي العلاج".

وذكر رئيس ​البلدية​ الحالي عبد الكريم علي أنه اتصل بالشرقاوي، وأن "صحته جيدة ومعنوياته مرتفعة، لكنه سيبقى في المستشفى لاستكمال العلاج، على أمل أن يغادره قريبا ويعود إلى أهله وبلدته".