أعلنت بلدية عزقي، إصابة رئيسها السابق خضر الشرقاوي، بفيروس كورونا، بعدما أظهر الفحص المخبري الذي أجري له في مطار بيروت الحكومي مساء أول من أمس، مع ركاب الطائرة التي أقلت عائدين من قطر "حيث يتابع أعماله هناك"، مشيرة الى ان "النتيجة إيجابية، ونقل إلى مستشفى بيروت الجامعي لتلقي العلاج".
وذكر رئيس البلدية الحالي عبد الكريم علي أنه اتصل بالشرقاوي، وأن "صحته جيدة ومعنوياته مرتفعة، لكنه سيبقى في المستشفى لاستكمال العلاج، على أمل أن يغادره قريبا ويعود إلى أهله وبلدته".
كانت هذه تفاصيل خبر بلدية عزقي: الفحوصات للعائدين من قطر أظهرت إصابة رئيس البلدية السابق بالكورونا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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