يمين: طلبتُ من الضمان الإسراع في إنجاز معاملات تعويضات نهاية الخدمة للعمال والموظفين

أعلنت ​وزيرة العمل​ ​لميا يمين​، في تصريح عبر ​مواقع التواصل الإجتماعي​، انها "طلبت من مدير عام ​الضمان الاجتماعي​ وجوب الإسراع في إنجاز معاملات تعويضات نهاية الخدمة للعمال والموظفين وفق تسلسل الطلبات الواردة إلى الصندوق بعد تفاقم ​الأزمة​ المالية والمعيشية". إضغط للمزيد

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