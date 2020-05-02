لقاء أحزاب البقاع: قرار ألمانيا يعكس حجم استتباعها لأميركا

رأى "لقاء الأحزاب و​القوى الوطنية​ والقومية" في ​البقاع​، في بيان، أن "قرار ​ألمانيا​ بإدراج ​حزب الله​ و​المقاومة​ ال​لبنان​ية الشريفة على لائحة ​الإرهاب​، رسخ القناعة لدى الشعوب الحرة المناضلة المناهضة للظلم والاحتلال و​العنصرية​، التواقة للانعتاق من ربقة الاستعمار، أن ألمانيا وغيرها من البلدان المسماة زورا ​العالم​ الحر، تجتاحها جائحة الصهيونية قبل وباء ​كورونا​ وتتحكم بقراراتها ​حكومة​ العالم الخفية المكورنة تلموديا، والتي جعلت من ألمانيا حتى اليوم ومنذ نهاية الحرب العالمية الثانية أسيرة عقدة الذنب وحجة الهولوكوست المزعوم، ساحة مباحة لأضاليل الكيان الصهيوني وديمومة حفلة الابتزاز المالي للشعب الألماني".

واعتبر أن "هذا الموقف غير المبرر، يعكس حجم الاستتباع الألماني ل​أميركا​ وربيبتها ​اسرائيل​، والاستسلام المهين للصهيونية ومشاريعها وأضاليلها واستهدافها للشعوب المدافعة عن حقها في ​الحياة​ الحرة، لن يزيد المقاومة وجمهورها في لبنان و​فلسطين​ المعذبة على مرأى ومسمع العالم الحر، إلا تمسكا بالحق القومي وإرادة القتال والصمود حتى التحرير والنصر مهما غلت التضحيات وتراكمت المؤامرات، ولن تثنيها مثل هذه الترهات الفارغة عن مشروعها المقاوم لأجل حرية الأرض و​الإنسان​".