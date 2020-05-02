دفاع روسيا:دول اتحاد أوروبا والناتو فشلت بمساعدة إيطاليا لوقف كورونا

أكدت وزارة الدفاع الروسية أن حلفاء إيطاليا في الناتو والاتحاد الأوروبي فشلوا في مساعدتها على مكافحة جائحة فيروس كورونا وحاولوا تشويه صورة روسيا التي دعمت جهود الحكومة الإيطالية.
وأشار نائب وزير الدفاع الروسي، اللواء ألكسندر فومين، إلى أنه "للأسف ظهرت هناك موجة غير ودية، لكننا نفضل عدم لفت الانتباه إلى الضجة والدعاية. نعتقد أن هذا الوضع ناجم عن فشل دول الغرب، أي بلدان الاتحاد الأوروبي وحلف شمال الأطلسي، في تنفيذ قدرات التحالف وإبداء روح موحدة داخل تكتلها".
وأشار فومين إلى أن عددا من الدول الغربية، ردا على مساعدة العسكريين الروس لإيطاليا، "لجأت إلى أساليب عديمة الضمير مثل الابتزاز السياسي والاتهامات بالتجسس" واستخدام "الوسائل الهجينية"، مشدداً على أن وزارة الدفاع الروسية تسعى إلى عدم الاهتمام بمثل هذه التسريبات الكاذبة والتركيز على أداء عملها.
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