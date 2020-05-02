تسجيل 298 إصابة جديدة و9 حالات وفاة في مصر

أعلنت وزارة الصحة والسكان في مصر، عن 298 إصابة جديدة و9 حالات وفاة بفيروس كورونا، كما أعلنت عن "خروج 62 من المصابين بفيروس كورونا من مستشفيات العزل والحجر الصحي، جميعهم مصريون، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم تماما، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 1522 حالة".
وأوضح المتحدث الرسمي للوزارة خالد مجاهد، أن عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا ارتفع ليصبح 1970 حالة، من ضمنهم الـ 1522 متعافيا، مؤكداً أنه تم تسجيل 298 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها للفيروس، لافتا إلى وفاة 9 حالات جديدة.
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