الصحة الجزائرية: تسجل 6 وفيات جديدة بوباء الكورونا المستجد

أعلنت ​وزارة الصحة​ الجزائرية عن "تسجل 6 ​وفيات​ جديدة بوباء ​كورونا​ المستجد، ليصل إجمالي ​الإصابات​ في البلاد الى 4295 إصابة"، مشيرة الى "تسجيل 42 حالة شفاء من الفيروس، ليرتفع إجمالي الأشخاص المتعافين إلى 1821".

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