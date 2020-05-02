سلطات اليابان يقرر تسريع وتيرة إقرار استخدام "ريمديسيفير" لكورونا

أعلنت السلطات ​اليابان​ية عن أنها ستسرع وتيرة مراجعة عقار "ريمديسيفير" المضاد للفيروسات و الذي تنتجه شركة "جيليد ساينسيز" على أمل أن يتم إقراره ليستخدم لعلاج مرضى ​كورونا​ في البلاد.

و أشار ​وزير الصحة​ كاتسونوبو في حديث صحفي، إلى "انني سمعت أن جيليد ساينسيز ستتقدم بطلب للموافقة في اليابان خلال أيام، أصدرت أمرا يجعلنا مستعدين لإقراره خلال أسبوع أو في تلك الحدود".

ويأتي تصريح كاتو، بعد أن أجازت إدارة الغذاء و​الدواء​ الأميركية (إف.دي.إيه) يوم الجمعة، الاستخدام الطارئ لهذا الدواء لعلاج الفيروس.