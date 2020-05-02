أعلنت السلطات اليابانية عن أنها ستسرع وتيرة مراجعة عقار "ريمديسيفير" المضاد للفيروسات و الذي تنتجه شركة "جيليد ساينسيز" على أمل أن يتم إقراره ليستخدم لعلاج مرضى كورونا في البلاد.
و أشار وزير الصحة كاتسونوبو في حديث صحفي، إلى "انني سمعت أن جيليد ساينسيز ستتقدم بطلب للموافقة في اليابان خلال أيام، أصدرت أمرا يجعلنا مستعدين لإقراره خلال أسبوع أو في تلك الحدود".
ويأتي تصريح كاتو، بعد أن أجازت إدارة الغذاء والدواء الأميركية (إف.دي.إيه) يوم الجمعة، الاستخدام الطارئ لهذا الدواء لعلاج الفيروس.
كانت هذه تفاصيل خبر سلطات اليابان يقرر تسريع وتيرة إقرار استخدام "ريمديسيفير" لكورونا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.