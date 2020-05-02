السلطات الإيطالية: تسجيل قفزة حادة للوفيات الناجمة عن فيروس كورونا المستجد

أعلن رئيس هيئة ​الدفاع المدني​ الايطالية أنجيلو بوريلي عن "تسجيل قفزة حادة للوفيات الناجمة عن ​فيروس كورونا​ المستجد، حيث ارتفعت هذه الحصيلة بواقع 474 حالة ​مقابلة​ 269 في إحصائية أمس الجمعة"، مشيراً الى ان "هذا الرقم يمثل أكبر ارتفاع للوفيات في ​إيطاليا​ منذ 21 نيسان، ويأتي في زيادة كبيرة لهذا المعدل اليومي مقارنة مع الأيام السبقة، حيث سجلت في البلاد يوم 29 نيسان323 حالة، وفي 30 نيسان 285، وفي 1 ايار269 .

ولفت بوريلي الى أن "حصيلة ​الإصابات​ ​الجديدة​ تشهد استقرارا نسبياً حيث تم تسجيل 1900 حالة مقارنة مع 1965 الجمعة و1872 الخميس، ووصل العدد الإجمالي حتى الآن إلى 209328".