السلطات الإيطالية: تسجيل قفزة حادة للوفيات الناجمة عن فيروس كورونا المستجد

أعلن رئيس هيئة الدفاع المدني الايطالية أنجيلو بوريلي عن "تسجيل قفزة حادة للوفيات الناجمة عن فيروس كورونا المستجد، حيث ارتفعت هذه الحصيلة بواقع 474 حالة مقابلة 269 في إحصائية أمس الجمعة"، مشيراً الى ان "هذا الرقم يمثل أكبر ارتفاع للوفيات في إيطاليا منذ 21 نيسان، ويأتي في زيادة كبيرة لهذا المعدل اليومي مقارنة مع الأيام السبقة، حيث سجلت في البلاد يوم 29 نيسان323 حالة، وفي 30 نيسان 285، وفي 1 ايار269 .
ولفت بوريلي الى أن "حصيلة الإصابات الجديدة تشهد استقرارا نسبياً حيث تم تسجيل 1900 حالة مقارنة مع 1965 الجمعة و1872 الخميس، ووصل العدد الإجمالي حتى الآن إلى 209328".
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