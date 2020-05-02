وزير الطاقة الإسرائيلي:منع نتانياهو من تولي رئاسة الحكومة هو هزة أرضية

أعلن وزير الطاقة الإسرائيلي يوفال شتاينيتس، عن أنه "إذا قررت محكمة العدل العليا منع بنيامين نتانياهو من تولي رئاسة الحكومة، فإن ذلك سيكون بمثابة هزة أرضية وضربة غير مسبوقة للديمقراطية الإسرائيلية"، معتبراً أن "قرارا كهذا يعني إلغاء نتائج الانتخابات، وعلى المحكمة العليا أن تحترم قوانين الكنيست".
وأوضح الوزير الإسرائيلي، في حديث إذاعي، أن "الاتفاق الائتلافي بين حزبي الليكود وأزرق أبيض ليس كاملا وإنما هو أمر يحتمه الواقع ونتاج ثانوي لثلاث جولات انتخابية ورغبة معظم الشعب في عدم الذهاب إلى جولة رابعة".
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