الصحة الكويتية: تسجيل 242 إصابة جديدة بفيروس كورونا

أعلنت ​وزارة الصحة​ الكويتية في تقريرها اليومي بشأن مستجدات تفشي ​كورونا​، عن "تسجيل 242 إصابة جديدة بالفيروس التاجي مقارنة مع 353 إصابة في اليوم السابق، ليصبح إجمالي عدد ​الإصابات​ التي تم رصدها في البلاد 4619"، مشيرة الى "تسجيل ثلاث ​حالات​ وفاة جديدة ناجمة عن الفيروس، ليبلغ عدد ​ضحايا​ لوباء في البلاد الى 33 شخصاً".

وكشفت الوزارة أن "الضحايا الجدد هم مقيمون من الجنسيات البنغلاديشية (43 عاما) والهندية (34 عاما) والأردنية (71 عاما)، وتماثل 101 مريض للشفاء من كورونا خلال اليوم الأخير، ووصل عدد المتعافين إلى 1703 أشخاص، ولا يزال 2883 شخصا يتلقون العلاج من الفيروس في ​المستشفيات​ الكويتية، بمن فيهم 69 شخصا في العناية المركزة 34 منهم في حالة حرجة".