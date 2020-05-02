حمّل وزير الصحة في حكومة الإنقاذ الوطني المشكلة من جماعة "أنصار الله في صنعاء، طه المتوكل، "التحالف العربي المسؤولية الكاملة إزاء تفشي فيروس كورونا وغيرها من الأوبئة في اليمن، فمع إعلان حكومة المرتزقة لوجود العديد من الحالات المصابة في المناطق المحتلة يجب أن نكون في يقظة عالية وجاهزية وأن تسود حالة من الوعي لدى المجتمع"، داعياً الى "تجنب الأماكن المزدحمة والأخذ بالإجراءات الوقائية والاحترازية طبقا لتعاليم الدين الإسلامي الحنيف".
هذا وسجل اليمن 7 حالات مؤكدة مصابة بوباء "كوفيد-19"، توفيت منها حالتان، في حين تعافت أخرى، فيما تخضع 3 حالات للعلاج.
كانت هذه تفاصيل خبر وزير الصحة في صنعاء: نحمل التحالف مسؤولية تفشي الأوبئة في اليمن لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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