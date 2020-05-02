وزير الصحة في صنعاء: نحمل التحالف مسؤولية تفشي الأوبئة في اليمن

حمّل وزير ​الصحة​ في ​حكومة​ الإنقاذ الوطني المشكلة من جماعة "​أنصار الله​ في ​صنعاء​، طه المتوكل، "​التحالف العربي​ المسؤولية الكاملة إزاء تفشي ​فيروس كورونا​ وغيرها من الأوبئة في ​اليمن​، فمع إعلان حكومة المرتزقة لوجود العديد من ال​حالات​ المصابة في المناطق المحتلة يجب أن نكون في يقظة عالية وجاهزية وأن تسود حالة من الوعي لدى المجتمع"، داعياً الى "تجنب الأماكن المزدحمة والأخذ بالإجراءات الوقائية والاحترازية طبقا لتعاليم ​الدين الإسلامي​ الحنيف".

هذا وسجل اليمن 7 حالات مؤكدة مصابة بوباء "كوفيد-19"، توفيت منها حالتان، في حين تعافت أخرى، فيما تخضع 3 حالات للعلاج.