وجه رئيس هيئة الأركان للقوات المسلحة الإيرانية اللواء محمد باقري، برقيات منفصلة إلى نظرائه ووزراء الدفاع في العراق وسلطنة عمان وقطر والكويت وسوريا ولبنان وأذربيجان وأفغانستان وباكستان، حيث أشار إلى "نجاحات الجمهورية الإسلامية الإيرانية في مواجهة فيروس كورونا".
ونوه باقري إلى "الدور الواسع للقوات المسلحة الإيرانية في عمليات مكافحة ومواجهة هذا الفيروس الخطير"، وقال إنها "على استعداد لتبادل ونقل الخبرات المكتسبة لمسؤولي الدول الصديقة والشقيقة"، مؤكداً أن "عدم المواجهة الصحيحة والعلمية لهذا المرض يمكن أن يؤدي إلى الإسراع بتفشيه وأن يعرض صحة شعب للخطر".
كانت هذه تفاصيل خبر الجيش الإيراني يوجه برقيات ل9 دول بينها 6 عربية بشأن التعامل مع كورونا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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