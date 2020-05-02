الجيش الإيراني يوجه برقيات ل9 دول بينها 6 عربية بشأن التعامل مع كورونا

وجه رئيس هيئة الأركان للقوات المسلحة الإيرانية اللواء محمد باقري، برقيات منفصلة إلى نظرائه ووزراء الدفاع في ​العراق​ و​سلطنة عمان​ وقطر و​الكويت​ و​سوريا​ و​لبنان​ و​أذربيجان​ و​أفغانستان​ و​باكستان​، حيث أشار إلى "نجاحات الجمهورية الإسلامية الإيرانية في مواجهة ​فيروس كورونا​".

ونوه باقري إلى "الدور الواسع للقوات المسلحة الإيرانية في عمليات مكافحة ومواجهة هذا الفيروس الخطير"، وقال إنها "على استعداد لتبادل ونقل الخبرات المكتسبة لمسؤولي الدول الصديقة والشقيقة"، مؤكداً أن "عدم المواجهة الصحيحة والعلمية لهذا المرض يمكن أن يؤدي إلى الإسراع بتفشيه وأن يعرض صحة شعب للخطر".