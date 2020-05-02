وزير المال السعودي: يجب تخفيض مصروف الميزانية بشدة وقد تكون الإجراءات مؤلمة

أعلن ​وزير المالية​ السعودي ​محمد الجدعان​، عن أنه يتوجب على المملكة خفض مصروفات الميزانية بشدة. وأشار الوزير السعودي إلى أن السحب من الاحتياطيات النقدية للمملكة خلال العام الحالي يجب ألا يتجاوز 110 إلى 120 مليار ريال.

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