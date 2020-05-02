تسجيل 370 وفاة جديدة بكورونا بريطانيا ليبلغ المجموع 20853 وفاة

أعلنت السلطات الصحية البريطانية اليوم السبت عن تسجيل 370 وفاة جديدة ناجمة عن ​فيروس كورونا​، مشيرةً إلى أن 25 من الضحايا الجدد لم يعانوا من أي أمراض أخرى، مؤكدة أن مجموع الوفيات بسبب الفيروس في مستشفيات ​بريطانيا​ أصبح 20853.

ومن المقرر أن تصدر ​وزارة الصحة​ البريطانية في وقت لاحق من اليوم الإحصاءات اليومية بشأن حصيلة الوفيات والإصابات الجديدة بكورونا في عموم ​المملكة المتحدة​. ويفترض أيضاً أن العدد الحقيقي لضحايا كورونا في بريطانيا يتجاوز بشكل ملموس الأرقام التي تنشرها السلطات الصحية لكونها لا تضم الوفيات خارج ​المستشفيات​، وخاصة في دور رعاية المسنين.