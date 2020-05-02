تسجيل 370 وفاة جديدة بكورونا بريطانيا ليبلغ المجموع 20853 وفاة

أعلنت السلطات الصحية البريطانية اليوم السبت عن تسجيل 370 وفاة جديدة ناجمة عن فيروس كورونا، مشيرةً إلى أن 25 من الضحايا الجدد لم يعانوا من أي أمراض أخرى، مؤكدة أن مجموع الوفيات بسبب الفيروس في مستشفيات بريطانيا أصبح 20853.
ومن المقرر أن تصدر وزارة الصحة البريطانية في وقت لاحق من اليوم الإحصاءات اليومية بشأن حصيلة الوفيات والإصابات الجديدة بكورونا في عموم المملكة المتحدة. ويفترض أيضاً أن العدد الحقيقي لضحايا كورونا في بريطانيا يتجاوز بشكل ملموس الأرقام التي تنشرها السلطات الصحية لكونها لا تضم الوفيات خارج المستشفيات، وخاصة في دور رعاية المسنين.
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