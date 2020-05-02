الصحة في الدنمارك: تسجيل 96 إصابة موكدة بالكورونا خلال الـ24 ساعة الماضية

أعلن المعهد الحكومي لمكافحة الأوبئة والأمراض المعدية بالدنمارك، أنه تم "تسجيل 96 إصابة موكدة بفيروس كورونا المستجد خلال الـ24 ساعة الماضية ليصل إجمالي عدد المصابين إلى 9407 أشخاص"، مشيراً الى "أنه توفي بسبب الفيروس 15 مريضاً، ليبلغ إجمالي عدد الوفيات 475 حالة".
وأشار إلى أن عدد المصابين الراقدين في المستشفيات، يبلغ حاليا 232 مريضا، من بينهم 60 مريضا في العناية المشددة، وتم حتى الآن، اختبار 221912 شخصا، وتعافى من المرض 6889 شخصا.
هذا وأغلقت الحكومة الحدود، في وقت سابق، ومنعت دخول الأجانب، ودعت السكان إلى عدم التجمع بأكثر من 10 أشخاص، وتم نقل كل الطلاب والتلاميذ في البلاد إلى الدراسة عن بعد.
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