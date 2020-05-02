ارتفاع حصيلة اصابات كورونا بالبرتغال ل25190 والوفيات ل1023

ارتفعت حصيلة الإصابات بفيروس كورونا المستجد في البرتغال إلى 25190 حالة، بعد تسجيل 203 إصابات جديدة خلال الـ 24 ساعة الماضية، وفق ما أفادت المديرية العامة للصحة في البلاد، مؤكدةً أن عدد الوفيات التي تسببها وباء كورونا في البرتغال ازداد 16 حالة، ليبلغ 1023، بينما تجاوز عدد المتعافين من الفيروس 1600 حالة.
وينتهي في البرتغال اليوم سريان حالة الطوارئ التي تم فرضها في البلاد على خلفية جائحة كورونا. وكان رئيس الوزراء البرتغالي أنطونيو كوشتا، أعلن في 30 نيسان عن البدء بالتخفيف من القيود المفروضة بسبب الجائحة، اعتبارا من 4 مايو، على أن تعاود السلطات تقييم الوضع الوبائي كل 15 يوما.
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