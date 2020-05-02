مؤتمر دولي لبحث مواجهة كورونا يوم الإثنين

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يعقد عبر الإنترنت، يوم الإثنين المقبل الموافق 4 مايو، مؤتمرا دوليا دعت إلى عقده رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين لبحث سبل مواجهه وباء كوفيد-19، بمشاركة من الجهات المانحة لجمع أموال تخصص للأبحاث لتطوير لقاح وعلاجات ضد الفيروس.

ومن المتوقع أن يشارك في المؤتمر قادة من جميع أنحاء العالم، بما في ذلك منتدى مجموعة العشرين ومؤسسة غيتس ومسؤولين آخرين. حيث سيعمل القادة على تنسيق الجهود العالمية والتعاون فيما بينهم ومع الهيئات الدولية بشأن هذه الأزمة العالمية.

ويشارك في المؤتمر ممثلون عن حكومات دول الاتحاد الأوروبي وقطاعات الأعمال، ومنظمات المجتمع المدني والمختصين الصحيين لحضور المؤتمر الذي سينظم بمشاركة منظمة الصحة العالمية.

وكانت فون دير لاين أوضحت خلال مؤتمر صحافي في أبريل الماضي حين الإعلان عن عقد المؤتمر، أن "اللقاح أفضل فرصة جماعية للانتصار على الفيروس". وأضافت "سيسمح المؤتمر بالتطرق إلى مسألة العجز في التمويلات الفورية وإيجاد حلول مبتكرة ومنصفة".

وتابعت أن اتصالات اجريت مع منظمات كبرى وسيعقد المؤتمر بالتنسيق مع منظمة الصحة العالمية. وأضافت "آمل في أن تلبي الدول والمنظمات في العالم أجمع هذا النداء".

وكانت رئيسة المفوضية الأوروبية العليا عرضت في وقت سابق بحضور رئيس المجلس الأوروبي شارل ميشال خارطة طريق لخروج منسق للاتحاد الأوروبي من العزل.

وجاء في سلسلة التوصيات الموجهة إلى الدول الأعضاء "من الواضح أنه سيتعين على المجتمعات التعايش مع الفيروس إلى حين تطوير لقاح أو علاج".

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تحذير

ويشار إلى أن دعوة عقد المؤتمر الدولي من قبل أورسولا فون دير لاين، تتزامن مع تحذير رئيسة البنك المركزي الأوروبي كريستين لاغارد التي انتقدت بشدة تهاون دول الاتحاد الأوروبي في مكافحة الوباء "التحرك قليل جداً وبشكل متأخر جداً"، بينما تشهد منطقة اليورو انخفاضا في إجمالي الناتج المحلي بنسبة 15 بالمئة هذا العام.

وفي تقديرات أولى نشرت الخميس الماضي، قال المكتب الأوروبي للإحصاءات إن اقتصاد منطقة اليورو سجل تراجعا نسبته 3,8 بالمئة في إجمالي الناتج الداخلي في الفصل الأول الذي تخلله فرض إجراءات العزل لتطويق كوفيد-19، مقابل نمو بلغ 0,1 بالمئة في الفصل الرابع من 2019.

يشار إلى ان الأمم المتحدة كانت أطلقت مع قادة عالميين والقطاع الخاص مبادرة "تاريخيّة" لتسريع انتاج اللقاحات والعلاجات والفحوص الخاصة بفيروس كورونا المستجد مع ضمان الإنصاف في الحصول عليها.

وقال رئيس منظمة الصحة العالمية تيدروس ادانوم غيبريسوس خلال مؤتمر صحافي افتراضي شارك فيه الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون ورئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، إن ذلك يمثل "تعاونا تاريخيا لتسريع تطوير وإنتاج وتوزيع متكافئ للقاحات والفحوص التشخيصية والعلاجات ضد كوفيد-19".

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