إسبانيا تفرض وضع كمامات في وسائل النقل العام بدءا من الاثنين

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مدريد: أعلن رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز السبت أنّ وضع الكمامة سيصير "واجبا" في وسائل النقل العام بدءاً من الاثنين في محاولة لتجنب ارتفاع الإصابات بكوفيد-19 مجدداً، فيما تخفف البلاد إجراءات العزل تدريجا.

وقال سانشيز في كلمة متلفزة "اعتبارا من الاثنين، اي شخص يستخدم وسائل النقل العام سيكون ملزما وضع كمامة".

وحتى الان، اوصت الحكومة الاسبانية "بشدة" بوضع الكمامات في وسائل النقل.

وليتمكن الاسبان من الحصول على استعمال الكمامات قبل الصعود الى المترو او الباص او قطار الضواحي، ستوزع الحكومة ستة ملايين قناع في أرجاء البلاد كافة الاثنين وستعطي سبعة ملايين للبلديات والمحافظات و1,5 مليون للهيئات الاجتماعية مثل الصليب الاحمر لتوزعها بدورها، وفق سانشيز.

وبدأت اسبانيا، احدى الدول الاكثر تضررا بتفشي كورونا المستجد مع اكثر من 25 الف وفاة، تخفيف اجراءات الاغلاق نهاية الاسبوع الفائت بعدما فرضتها في 14 اذار/مارس.

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وتبدأ المرحلة الاولى من الرفع التدريجي للعزل في 11 ايار/مايو باستثناء بضع جزر صغيرة ستباشره الاثنين في الرابع منه.

وبناء عليه، ستتمكن المتاجر، باستثناء المراكز التجارية من استئناف نشاطها ومثلها الباحات الخارجية للمطاعم والحانات ولكن ضمن شروط محددة جدا.

ومن المقرر ان تستمر هذه التدابير التدريجية حتى نهاية حزيران/يونيو بحسب تطور مسار الوباء.

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