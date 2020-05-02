حصيلة فيروس كورونا المستجد حتى الساعة 11,00 ت غ

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باريس: أودى فيروس كورونا المستجدّ بحياة 238.810 شخصا على الأقل منذ ظهور الوباء للمرة الأولى في الصين في كانون الأول/ديسمبر الماضي، وفق تعداد لوكالة فرانس برس استناداً إلى مصادر رسميّة عند الساعة 11,00 ت غ السبت.

وسجلت أكثر من 3.354.100 إصابة في 195 دولة ومنطقة. وتعافى 922.900 على الأقل. وهذا العدد لا يعكس إلا جزءا من العدد الفعلي للمصابين، إذ تبقى الفحوص لكشف الإصابات في عدد من الدول محصورة بالحالات التي تتطلّب رعاية في المستشفيات.

والولايات المتّحدة هي الدولة الأكثر تضرراً جراء الوباء إذ سجلت حصيلة الوفيات على أراضيها 65.068 من أصل 1.104.161 إصابة. وأُعلن شفاء 164.015 شخصاً على الأقل.

والدول الأكثر تضرراً من الوباء بعد الولايات المتحدة هي إيطاليا مع 28.236 وفاة من أصل 207.428 إصابة، تليها بريطانيا مع 27.510 وفاة (177.454 إصابة)، وإسبانيا مع 25.100 وفاة (216.582 إصابة) وفرنسا مع 24.594 وفاة (167.346 إصابة).

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أما في الصين القارّية (من دون ماكاو وهونغ كونغ) فسجل رسميا ما مجموعه 82.875 إصابة (إصابة واحدة جديدة بين الجمعة والسبت)، بينها 4.633 وفاة (لا وفيات جديدة)، فضلا عن 77.642 حالة شفاء.

وسجلت في أوروبا، السبت حتى الساعة 11,00 بتوقيت غرينتش، 140.598 وفاة من أصل 1.508.719 إصابات، وفي الولايات المتحدة وكندا 68.530 وفاة (1.158.941 إصابة)، وفي أميركا اللاتينية وجزر الكاريبي 12.197 وفاة (231.039 إصابة)، وفي آسيا 8.820 وفاة (229.242 إصابة) والشرق الأوسط 6.875 وفيّات (177.521 إصابة) وإفريقيا 1.688 وفاة (40.544 إصابة) وأوقيانيا 120 وفاة (8.102 إصابة).

أُعدّت هذه الحصيلة استناداً إلى بيانات جمعتها مكاتب وكالة فرانس برس من السلطات الوطنية المختصّة وإلى معلومات نشرتها منظمة الصحة العالمية.



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