شكرا لقرائتكم خبر عن النائب محمد إسماعيل يحذر من كثرة طفح مياه الصرف ببولاق الدكرور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تقدم النائب محمد إسماعيل، أمين سر لجنة الإسكان بمجلس النواب، بطلب إحاطة موجه لرئيس مجلس الوزراء، ووزيرى الإسكان والتنمية المحلية، بشأن طفح مياه الصرف الصحى المتكرر بمنطقة بولاق الدكرور القديمة، وناهيا ،6 اكتوبر.

وأوضح أمين سر لجنة الإسكان بمجلس النواب، أن كثرة عمليات طفح مياه الصرف تؤكد عدم قدرة شبكة الصرف الصحى على تحمل الاستخدامات اليومية للمواطنين فى حال استدامة مياه الشرب دون انقطاع، مما يعني أن كلتا الحالتين تتسبب فى معاناة المواطنين، سواء كثرة عمليات الطفح، أو عمليات قطع مياه الشرب.

وطالب أمين سر لجنة الإسكان، إنشاء محطة رفع، مراجعة أعمال الصرف الصحى ومياه الشرب فى جميع انحاء دائرة بولاق الدكرور، وعمل إحلال وتجديد بما يتفق مع الكثافة السكانية فى كل شارع، حتي لا يكون هناك إهدار مال عام أو ضياع للبنية التحتية.

وشدد إسماعيل، على اهمية إعادة النظر فى الاعتمادات المالية المخصصة للجهاز القومى لمياه الشرب والصرف الصحى، حتى يتسنى الانتهاء من المشروعات العالقة وتحسين الخدمة المقدمة للمواطنين فى واحد من أبرز القطاعات الخدمية على مستوى الجمهورية.

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الجدير بالذكر أن محافظة الجيزة نفذت أكبر حملة تطهير وتعقيم بكافة قطاعات المحافظة اشترك بها أكثر من 120 معدة متنوعة من الأحياء والمراكز والمدن وشركة مياه الشرب والصرف الصحى وهيئة النظافة ومديريات الشئون الصحية والطب البيطرى والزراعة وذلك ضمن الإجراءات الوقائية لمنع انتشار مرض كورونا .

حيث قاد اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة حملات التطهير ميدانيا، مؤكدا أن المحافظة بكافة أجهزتها تمكنت من تطهير وتعقيم 2500 شارع ومنشأة خلال يوم واحد واكثر من 20 قرية بالمراكز، مشددا علي استمرار مجهودات التطهير يوميا حفاظا علي سلامة المواطنين.