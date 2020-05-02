داليا زيادة : مسلسل الاختيار وثق جرائم الإخوان الإرهابية وسيظل ذاكرة للأجيال المقبلة

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح -
قالت الدكتورة داليا زيادة ، مدير المركز المصرى للدراسات الديمقراطية الحرة،أن مسلسل الاختيار وثق بشاعة وجرائم الإخوان وحقارتهم ، وانه قدم طريقة ننقلها للأجيال القادمة عن هذه الجماعة الارهابية وجرائمها ضد المجتمع المصري.
وأضافت عبر صفحتها الرسمية فيس بوك :" الإخوان بيصبروا نفسهم بكلام زي إن الناس بعد كام سنة هتنسى جرايمهم، وجيلنا اللي شاف منهم الويل مهما عمل مش هيقدر ينقل بشاعتهم وحقارتهم للأجيال الجاية، وساعتها هيقدروا يرجعوا تاني يخترقوا المجتمع من جديد ويعيدوا أسطورة التمكين والخلافة "
وتابعت :" مسلسل الاختيار بقى وثق بشاعة الإخوان وحقارتهم وقدم لنا الطريقة اللي نقدر ننقل بيها حقيقتهم للأجيال الجاية اللي ما شافتش اللى أحنا شوفناه، يعني بسبب المسلسل ده، ولا بعد ١٠٠ سنة حتى، هيقدر الإخوان يخترقوا المجتمع المصري تاني".
وقال "الجن" لمنسى إنه يريد التبليغ عن تكفيرى يتعاون مع الإرهابيين بتهريب السلاح مقابل الأموال، والمفاجأة أن التكفيرى ابن شقيق حسان الجن، إشارة منه فى تعاون أهل سيناء الشرفاء مع جيشهم العظيم فى القضاء علي الإرهاب بالوحدة والتعاون.
وفى مفاجأة، عاد الإرهابى عشماوى إلى منزله، ليبلغه حارس عقار منزله - حسن القناوى - أن الشرطة قبضت على أهل بيته بما فيهم زوجته، لتختتم الحلقة الثامنة بحالة من الإثارة.
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