شكرا لقرائتكم خبر عن داليا زيادة : مسلسل الاختيار وثق جرائم الإخوان الإرهابية وسيظل ذاكرة للأجيال المقبلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

قالت الدكتورة داليا زيادة ، مدير المركز المصرى للدراسات الديمقراطية الحرة،أن مسلسل الاختيار وثق بشاعة وجرائم الإخوان وحقارتهم ، وانه قدم طريقة ننقلها للأجيال القادمة عن هذه الجماعة الارهابية وجرائمها ضد المجتمع المصري.

وأضافت عبر صفحتها الرسمية فيس بوك :" الإخوان بيصبروا نفسهم بكلام زي إن الناس بعد كام سنة هتنسى جرايمهم، وجيلنا اللي شاف منهم الويل مهما عمل مش هيقدر ينقل بشاعتهم وحقارتهم للأجيال الجاية، وساعتها هيقدروا يرجعوا تاني يخترقوا المجتمع من جديد ويعيدوا أسطورة التمكين والخلافة "

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وتابعت :" مسلسل الاختيار بقى وثق بشاعة الإخوان وحقارتهم وقدم لنا الطريقة اللي نقدر ننقل بيها حقيقتهم للأجيال الجاية اللي ما شافتش اللى أحنا شوفناه، يعني بسبب المسلسل ده، ولا بعد ١٠٠ سنة حتى، هيقدر الإخوان يخترقوا المجتمع المصري تاني".