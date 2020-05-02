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اتصالات البرلمان تحذر من صفحات مزيفة على السوشيال لإجراء تحاليل كورونا بـ500 جنيه

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حذرت لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب، برئاسة النائب أحمد بدوي، من صفحات مزيفة على مواقع التواصل الإجتماعى "السوشيال ميديا" تنتحل صفات فرق طبية للمرور على المنازل لإجراء الكشف على المواطنين وإجراء تحاليل لفيروس كورونا المستجد "كوفيد -19"، مقابل الحصول على مبلغ قدره 500 جنيه للتحليل الواحد.

وأكدت اللجنة البرلمانية، أن هذه صفحات مزيفة يديرها "نصابين" على حد وصفها، بأكونتات وهميه يستغلون الظروف الحالية واحتياج عدد كبير من المواطنين للاطمئنان على نفسهم مستغلين السوشيال ميديا لنشر اعلانات عن صفحاتهم فى كافة المحافظات.

وشددت لجنة التتصالات وتكنولوجيا المعلومات، على أن هذه العصابات الالكترونية ينطبق عليها تطبيق مواد قانون مكافحة الجريمة الإلكترونية بالسجن والغرامة وقد تصل العقوبات فى مثل هذه الجرائم للسجن المشدد والغرامة حسب الجرم المرتكب، مشيراً إلى أن مثل هذه الجرائم أمن قومى نظرا لإستغلالهم الظرف الراهن الذى تمر به البلا د بعد انتشار والنصب على المواطنين عن طريق السوشيال ميديا.

وأهابت لجنة الإتصالات، بجميع المواطنين ومستخدمى صفحات السوشيال ميديا عدم الإنسياق وراء هذه الصفحات تماما والرجوع إلى المصادر الرسمية للجهة التنفيذية وهى وزارة الصحة والسكان، لاسيما أن جميعها صفحات مزيفة وليس لها أساس طبى من قريب أو بعيد.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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