شكرا لقرائتكم خبر عن برلمانى: "إحنا البلد الوحيد اللى بنحط الجزم فى فاترينات والأكل على الرصيف" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حذر النائب إيهاب غطاطى، من استمرار الأسواق العشوائية، وخطورتها على الصحة العامة للمواطنين، خاصة فى الآونة الأخيرة، وأزمة فيروس كورونا، وخطورة التجمعات، وتعرض الخضروات والفاكهة والمنتجات والسلع للتلوث، متابعا:" إحنا البلد الوحيدة فى العالم اللى بنلمع الجزم وبنحطها فى فاترينات للعرض والأكل والشرب بنحطه على الأرض".

وأوضح عضو مجلس النواب، أن استمرار الأسواق العشوائية ينعكس على الصحة العامة، خاصة وأن صحة المواطن تبدأ من خلال توفير كوب مياه نظيفة أكل صحى، وطريقة عرض الخضروات والفاكهة بهذا الشكل يساهم بصورة كبيرة فى زيادة نسبة الإصابة ببعض الأمراض المزمنة، وإضعاف المناعة.

وأشار عضو مجلس النواب، إلى أن حل أزمة الأسواق العشوائية يكمن فى استبدالها بأسواق حضارية، على أن تقوم كل محافظة بإنشاء سوق حضارى فى أرض فضاء لديها، وفي حال عدم وجود أراض تابعة للمحافظة هناك العديد من المواطنين من لديهم النية لعمل أسواق حضارية تحت إشراف المحافظة والأحياء، على المحافظة البت فى هذه الطلبات لسرعة إنشاء أسواق حضارية.

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وأضاف عضو البرلمان، أن هناك بعض المواطنين تقدموا بشأن إنشاء أسواق حضارية، تحت إشراف المحافظة ولكن لم يتم البت فى طلباتهم حتى الىن، مما يعني أن هناك تكاسل فى التعامل مع هذا الملف، وعلى الرغم من خطورة استمرار الأوضاع إلا أن الأمر مازال قيد الدراسة لدى البعض ممن المسئولين عن اتخاذ القرار.