شكرا لقرائتكم خبر عن برلمانى: صرف رواتب المعلمين ومكافأة الامتحانات على أساسى 2014 سبب تدنى أوضاعهم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تقدم النائب محمد فؤاد، بطلب إحاطة موجه لرئيس مجلس الوزراء، ووزير التربية والتعليم، بشأن استمرار أزمة رواتب المعلمين وحصولهم على رواتبهم ومكافأة الامتحانات وفق أساسى مرتب عام 2014.

وأوضح فؤاد، انه تقدم بطلب إحاطة في 4 فبراير عام 2019، بشأن حالة الاستياء التي يشعر بها المعلمين في مصر نتيجة لضعف رواتبهم، مما أدى إلى تدني مستوى الرضا الوظيفي لدى المعلمين مما دفع الكثير منهم إلى تقديم الاستقالة أو القيام بمهن أخرى لا تليق بمكانة المعلم في ظل ضعف المرتبات التي تقدم لهم.

وطالب فؤاد، التدخل السريع والحاسم لحل الأزمة خاصة نظراً لاستمرار أزمة رواتب المعلمين إلى وقتنا هذا، ونظراً للظروف الاقتصادية الراهنة التي نشهدها، مما يتطلب اتخاذ اللازم حيال هذه الأزمة.

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الجدير بالذكر أن الدكتور طارق شوقى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، وافق على صرف المديريات التعليمية للمكافأة الخاصة بامتحانات النقل للمعلمين قبل الأول من مايو كمساهمة من الوزارة فى الظروف التى تمر بها البلاد حاليًا بسبب فيروس كورونا، وذلك تلبية لرغبة جموع المعلمين في صرف مكافأة الامتحانات، بعد توقف الدراسة فى المدارس واعتبار المناهج التى تم تدريسها حتى 15 مارس 2020 هي التي يتم فيها الامتحانات أو المشاريع البحثية.