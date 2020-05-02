شكرا لقرائتكم خبر عن حماة الوطن: انتصار العاشر من رمضان علامة بارزة فى ذاكرة الوطن ووجدانه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد الفريق جلال الهريدى رئيس حزب "حماة الوطن"، على أهمية النصر العظيم الذى حققه الجيش المصرى فى العاشر من رمضان على العدو الإسرائيلى الغاشم، إذ أعاد هيبة العسكرية المصرية بوجه خاص والعسكرية العربية عامة، وأعطى درسا قاسيا للعدو المتغطرس، وأثبت للعالم أجمع أن جنود مصر"هم خير أجناد الأرض"، وإنهم قادرون علي التفوق وتحقيق النصر فى كل الظروف، وهو ما تحقق يوم العاشر من رمضان وهم صائمون.

وأضاف رئيس الحزب ان حرب السادس من أكتوبر ستظل علامة بارزة وحدثاً خالداً في ذاكرة الوطن ووجدانه، حيث غيرت مفاهيم القتال المعروفة قبل الحرب وقلبت موازين العالم، كما غيرت مجرى التاريخ المصري من خلال البطولات والمعارك التى خاضتها خاصة وأن القوات المسلحة قامت بإعادة ترتيب أوراقها على تخطيط علمى وتسليح الجيش والاعتماد على الكفاءات مع وقوف الشعب بكل فئاته خلف القوات المسلحة، وتقديم كل الدعم لهم ماليا ومعنويا من أجل استرداد الأرض، هذا بالإضافة إلى خطة الخداع الاستراتيجي التى قام بها الرئيس السادات وأوحت للعدو بأن المصريين لن يحاربوا.

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وأضاف الهريدى أن الجيش لا يزال في حرب مع الإرهاب وسينتصر بإذن الله، وأعتقد أن ذكرى انتصار العاشر من رمضان نبراس للمضي نحو القضاء علي الإرهاب، مطالبا بان نستلهم من هذه الذكرى روح حرب أكتوبر المجيدة وانتصارنا على العدو الاسرائلي بعزيمتنا ووحدتنا تلك الروح التي يجب أن نسترجعها هذه الأيام من أجل التقدم والازدهار ووضع مصر في المكانة التي تستحقها فيجب أن نتماسك ونقدم صالح بلدنا اولآ ونغلب المصلحة العامة على المصالح الشخصية وان نقف صفا واحدا خلف القيادة السياسية والقوات المسلحة للحفاظ على أمن واستقرار البلاد.