شكرا لقرائتكم خبر عن اتفاقيتان أمام "إفريقية النواب" غدا.. استضافة مركز إعادة الإعمار الأبرز والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تعقد لجنة الشؤون الأفريقية بمجلس النواب، برئاسة النائب طارق رضوان، إجتماعاً غدا الأحد، لمناقشة اتفاقيتان هامتان في الشأن الأفريقي، وذلك بعد تأكيد لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية من عدم مخالفتهما للدستور أو القانون، وأن طريقة إقرارها تخضع للبرلمان.

وتناقش اللجنة البرلمانية، خلال الاجتماع المزمع عقده غدا، قرار رئيس الجمهورية رقم 120 لسنة 2020 بشأن الموافقة على الاتفاق بين مصر ومفوضية الاتحاد الأفريقي بشأن استضافة مقر مركز الاتحاد الأفريقي لإعادة الإعمار والتنمية ما بعد النزاع، والموقع في أسوان بتاريخ 11/ 12/ 2019، بالاشتراك مع مكاتب لجان الدفاع والأمن القومي، والشئون الاقتصادية، والخطة والموازنة.

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كما تناقش لجنة الشؤون الأفريقية، قرار رئيس الجمهورية رقم 145 لسـنة 2020 بشأن الموافقة على المعاهدة المنقحة لإنشاء تجمع دول الساحل والصحراء (س. ص)، المُعتمدة في "أنجمينا" عاصمة تشـاد بتاريخ 16/ 2/ 2013، بالاشتراك مع مكتبي لجنتي الشئون الاقتصادية، والدفاع والأمن القومي.

وكانت لجنة الشؤون الأفريقية بمجلس النواب، قد عقدت سلسلة من اللقاءات المتعددة خلال دور الانعقاد الخامس (الحالى) من الفصل التشريعى الأول، مع سفراء الدول الأفريقية، لدى مصر، وسفراء الدول الأجنبية المتهمين بالشأن الأفريقي من جانب، وأيضا مع الوزراء والمسئولين المتخصصين من جانب آخر، للوقوف على خططهم لتعزيز التوجه نحو القارة السمراء.