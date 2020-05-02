شكرا لقرائتكم خبر عن تحذيرات برلمانية من العدسات اللاصقة: باب لمزيد من الإصابات بفيروس كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال النائب طارق متولي، نائب السويس وعضو لجنة الصناعة بمجلس النواب، إن لمس اليد للعين أو للوجه يعد طريقة رئيسية لانتشار أي فيروس، لذا يجب وقف استخدام العدسات حسب توجيهات الأطباء، للحد من انتشار جائحة فيروس كورونا الذي يضرب العالم بصورة مرعبة، ولمنع انتقال العدوى.

وأضاف "متولى"، في بيان له اليوم، أنه مع استخدام الكثيرين للعدسات اللاصقة أصبحت خطورة نقل الفيروس مضاعفة لما تسببه تلك العدسات من مش مشكلات تدفع إلى هذا التلامس، وبالتالي تعرضها لاختراق الفيروس داخلها منها إلى الجهاز التنفسي، موضحا أن معظم من يرتدوا العدسات اللاصقة لا يتبعون الإرشادات والإجراءات الاحترازية لمنع انتقال عدوى فيروس كورونا، ويشترون عدسات لاصقة من مصادر مجهولة.

وأشار إلى أنه بعيدا عن أزمة انتشار فيروس كورونا فإن العدسات الملونة مجهولة المصدر قد تصيب العين بالفطريات، وتتسبب في مشاكل كثيرة في العين قد تؤدي إلى فقدان البصر.

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وأوضح متولى، أنه يجب الانتباه جيدًا وأخذ الاحتياطات السليمة لمواجهة وباء فيروس كورونا، ونظرا لأن الفيروس يمكن أن ينتقل من خلال العين، ويوصي الأطباء الأشخاص الذين يقومون برعاية الآخرين المصابين بالفيروس ليس فقط بتغطية أفواههم وأنوفهم ولكن أيضا بحماية عيونهم، باستخدام نظارات السلامة وغيرها من النظارات الواقية.